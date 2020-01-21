رياضة | جيرالدو يرفض الصفاقسي التونسي ويفضل الدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو يرفض الصفاقسي التونسي ويفضل الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانضمام لصفوف الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب الأنجولي بأنه وضع لنفسه هدفًا وهو الانضمام للدوري البرازيلي، أو البرتغالي ولكنه يرفض الرحيل للدوري التونسي.

وتابع المصدر بأن جيرالدو يرفض البقاء في الدوري المصري، ويفضل الانتقال للدوري البرازيلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميا تعاقده مع السنغالي أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النسماوي لمدة 4 مواسم ونصف حيث سيتوجب على الفريق الأحمر التخلص من أحد لاعبيه الأجانب جيرالدو أو وليد أزارو من أجل قيد بادجي في قائمته.