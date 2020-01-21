رياضة | زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة نظيره يونيونيستاس في إطار بطولة كأس ملك إسبانيا. وشهدت قائمة الفريق الملكي، استمرار غياب القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة، فيما عاد الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب Advertisements خط الدفاع : كارفخال - ميلتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - براهيم دياز - فينيسيوس جونيور.

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