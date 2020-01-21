رياضة | فوز بنى عبيد والعمال وشيكو والمطرية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بنى عبيد والعمال وشيكو والمطرية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم الأربعاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ ١٨ بدورى القسم الثالث (المجموعة التاسعة) فيما تأجلت مباراة المنزلة ونبروه بملعب المنزلة لسوء حالة أرض الملعب المغمورة بالمياه، حيث تقدم فريق نبروة بشكوي للجنة المسابقات بداعي قيام فريق المنزلة بإغراق الملعب بالمياة، لعدم إقامة اللقاء، كما تقام مباراة ميجاسبورت وبلقاس بملعب عمال المنصورة، عصر الأربعاء.

وشهدت المواجهات فوز بنى عبيد خارج ملعبه، على حساب فريق، الأمير،

بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد محمود الهلباوى، وتأخر إنطلاق اللقاء لأكثر من نصف ساعة لعدم حضور اللقاء في التوقيت المحدد.

وتعرض شبان بدواى للهزيمة أمام مستضيفه فريق عمال المنصورة بهدف دون مقابل وسقط شربين فى فخ التعادل أمام ضيفه منية سمنود ليفقد شربين نقطتين هامتين فى صراع القمة بينما يحصد منية سمنود نقطة ثمينة للإبتعاد قليلا عن منطقة الهبوط.

Advertisements

كهرباء طلخا تعرض لهزيمة قاسية على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام شيكو بينما حقق المطرية فوزا غاليا وصعبا مع الثوانى الأخيرة بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه السنبلاوين.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ٣٤ نقطة

٢- نبروه ٣٢ نقطة

٣- شربين ٣١ نقطة

٤- ميجاسبورت ٢٦ نقطة

٥- عمال المنصورة ٢٤ نقطة

٦- شيكو ٢٤ نقطة

٧- شبان بدواى ٢٣ نقطة

٨- مياه الدقهلية ٢١ نقطة

٩- بلقاس ٢٠ نقطة - مباراة

١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١١- السنبلاوين ١٧ نقطة

١٢- منية سمنود ١٦ نقطة

١٣- الأمير ١٤ نقطة

١٤- المنزلة ١٤ نقطة

١٥- المطرية ١٠ نقاط