رياضة | الأهلي يكثف اتصالاته مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكثف اتصالاته مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو النادي الأهلي لزيادة أعداد الجماهير الحمراء في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام النجم الساحلي والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة الأهلي أمام النجم الساحلي الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير إلى 15 ألاف مشجع أمام النجم الساحلي.

ويأمل مسئولو النادي الأحمر في الحصول على موافقة الجهات الأمنية في ظل أهمية المباراة لدى الأهلي في مشواره بدوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي الذي يحتل الصدارة بـ9 نقاط فيما يأتي الهلال السوداني ثالثًا بـ6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

