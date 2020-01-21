رياضة | أبوتشت يفوز على كوم الضبع ويتوج بطلا لدوري مراكز شباب قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوتشت يفوز على كوم الضبع ويتوج بطلا لدوري مراكز شباب قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوّج فريق مركز شباب أبوتشت، بطلا لدوري مراكز شباب الجمهورية، بمحافظة قنا، للموسم السابع 2019-2020 بعد تغلبه على فريق مركز شباب كوم الضبع، بهدف دون رد، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعت الفريقين اليوم بملعب استاد مركز شباب قنا

تقدم عبدالله فتحي لفريق مركز شباب أبوتشت، في الدقيقة 15 من زمن المباراة، لينتفض فريق مركز شباب كوم الضبع، الذي ضغط بكل صفوفه لادراك هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل التألق الواضع لحارس أبوتشت عبد الرؤوف فتحي، ومدافع فريق أبوتشت، لينهي اللقاء الذى اداره تحكيميا ماجد محمد من منطقة قنا لكرة القدم.

يذكر ان مركز شباب كوم الضبع، وصل للمباراة النهائية على حساب مركز شباب الخطارة، بعد فوزه برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب مركز شباب المعنا.

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بينما جاء تأهل فريق مركز شباب أبوتشت للمباراة النهائية، على حساب مركز شباب نجع سعيد، والفوز بخماسية مقابل هدف، في مباراة الدور قبل النهائي، التي استضافها ملعب مركز شباب المعنا.

يذكر ان مواجهة فريق أبوتشت، أمام كوم الضبع، في نهائي دوري مراكز شباب قنا، هي الثالثه على التوالي، منذ انطلاق البطولة.

شهد اللقاء حضور محافظ قنا، وبعد القيادات التنفيذية والشعبية والرياضة بالمحافظة، اللذين قاموا بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتوزيع الميداليات ال تذكارية على لاعبي الفريقين.