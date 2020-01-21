رياضة | بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحثا عن بديل سواريز.. مهاجم غير متوقع على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن طرح اسم جديد على طاولة تعاقدات برشلونة خلال فترة الانتقادات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة وضع توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ على طاولة تعاقدات الفريق لتعويض غياب سواريز والذي انتهي موسمه مع الفريق.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: مولر مُهاجم متكامل وسوف يتأقلم بسهولة مع برشلونة، المشكلة فقط ناديه .. عمره 30 وسوف ينتهي عقده في 2021 .

مولر لم يكن اللاعب الوحيد المطروح على قائمة برشلونة للتعاقدات في ظل ارتباط اكثر من لاعب بالنادي الكتالوني ابرزهم هاري كين ولاوتارو ماريتينز وأوباميانج وجيرو وبيدرو رودريغيز وداني ألمو ورودريغيو مورينيو.