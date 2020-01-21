رياضة | دكرنس يؤكد تفوقه على الأوليمبى بفوز مثير في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يؤكد تفوقه على الأوليمبى بفوز مثير في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق دكرنس فوزا غاليا ومثيرا على ملعبه، على حساب فريق الأوليمبي، بهدف نظيف، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 12 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

بدأ دكرنس بقيادة مصطفى عبده المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربى ، عماد حلمى ، سيد كناشه ، محمد حموده ، محمد رجب "ريعو" ، حميده على ، محمد فوزى ، عمر فاروق ، محمد منعم ، ابراهيم سليمان ، احمد جمعه

البدلاء : عمر ساجد ، محمد السادات ، هشام بركات ، امير حجازى ، باتريك أدو ، عمر البكرى ، عمار محسن

بينما بدأ الأوليمبى بقيادة محمد كيتا المباراة بتشكيل مكون من : هانى جمال ، كريم عصمت ، خالد محمود ، محمد إبراهيم ، مروان شاهين ، عبدالله عيد ، أحمد صالح ، طه إبراهيم ، محمد رمضان ، محمد رجب ، إسلام محمود

البدلاء : عادل يحي ، أحمد دره ، إسلام كمال ، ربيع يسرى ، إستيفن ، عبدالرحمن ، محمود سيد.

هدف دكرنس الوحيد أحرزه محمد حمودة برأسية رائعة في الدقيقة 23 للشوط الأول، من عرضية متقنة من الجهة اليمنى ليكتفى هانى جمال حارس الأوليمبى بمراقبة الكرة فى طريقها داخل الشباك.

المباراة فى مجملها لم تشهد الكثير من الكرات الخطرة خلال الشوط الأول حتى أحرز دكرنس هدفه الأول بدأ لاعبو الأوليمبى فى الخروج للمناطق الأمامية لدكرنس ولكن لم ينجح لاعبيه فى إستغلال أى فرصة لينتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدف حمودة.

Advertisements

الشوط الثانى بدأ بضغط مكثف من اجل إداراك التعادل مبكرا والعودة للقاء وعقب دخول إستيفن بديلا للأوليمبى شهد الخط الهجومى للضيوف نشاطا ملحوظا وأهدر لاعبوه فرصتين خطرتين وسط تألق واضح لحارس دكرنس محمد العربى.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات خطيرة من لاعبى دكرنس بعدما أهدر إبراهيم سليمان و أحمد جمعه الوافد الجديد هدفين محققين وسط تألق لهانى جمال حارس مرمى الأوليمبى.

الدقيقة الأخيرة شهدت إصابة خطيرة لحارس مرمى دكرنس محمد العربى بعد إصطدامه بأحد لاعبى الأوليمبى بالرأس وخروجه مصابا و أكمل دكرنس الدقائق المتبقية بعشر لاعبين بعد إستنفاذ التبديلات الثلاث وأكمل عمر فاروق المباراة كحارس مرمى بدلا من العربى المصاب ولم يشهد الوقت بدل من الضائع أى فرص خطرة لفريق الأوليمبى لينتهى اللقاء بفوز دكرنس بهدف دون مقابل.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمد السيد بكر "منطقة القاهرة" ، سامح مصطفى "مساعد أول" ، كريم السيد "مساعد ثانى" ، خيرالله سليمان "حكم رابع".

وسبق إنطلاق اللقاء الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد الكابتن حمدينو عبد الجليل لاعب دكرنس الأسبق، وأحد القامات الرياضية في محافظة الدقهلية.

وكان فريق دكرنس قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول الذي أقيم على الأوليمبى بنفس نتيجةـ ليؤكد تفوقة على الفريق السكندري خلال مواجهتي الموسم الحالي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 21 نقطة

4- الرجاء 19 نقطة

5-المنصورة 19 نقطة

6- دكرنس 18 نقطة

7- بلدية المحلة 16 نقطة

8- الحمام 15 نقطة

9- أبوقير 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط