رياضة | المزين: حققنا الأهم أمام الجونة واستعدنا الثقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين: حققنا الأهم أمام الجونة واستعدنا الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب اللاعبون كانوا رجالا خاصة وأننا واجهنا فريقًا مميزًا يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين".
وتابع :"ثلاث نقاط مهمين للغاية واستعدنا ثقة اللاعبين بعدما خسرنا في لقاءات ماضية".
وواصل :"الحظ لم يبتسم لنا مثلما يقول البعض، أنا أريد 3 نقاط وهو ما يهمني سواء أدينا بشكل جيد أم لا".
وأشار :"كان هناك استحواذ لفريق الجونة في وسط ملعبهم والخطورة كانت في 3 محاولات فقط للجونة".
وأوضح :"3 نقاط في الدوري الممتاز يضعون أي فريق في مكان جيد، بالنسبة لي هي مباراة هامة للغاية والحمد لله".
لا يزال أمامنا 3 مباريات في نهاية الدور الأول ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلالهم".
وأردف :"نسعى للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، وننتظر البطاقة الدولية لجون إيفيري".
وأتم حديثه :"أمامنا مباراة هامة أمام المقاولون العرب الفريق الكبير وسندرسها ونتمنى التوفيق لنا".