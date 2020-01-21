رياضة | مدرب الجونة: قدمنا مباراة جيدة أمام طنطا واللمسة الأخيرة سبب خسارتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجونة: قدمنا مباراة جيدة أمام طنطا واللمسة الأخيرة سبب خسارتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام طنطا رغم خسارته بهدف دون رد، لكنه افتقد للمسة الأخيرة.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة والجميع تحدث عننا بأن الفريق ظهر بشكل جيد، لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع :"الكرة لم تخدمنا واللمسة الأخيرة لم تكن جيدة وسنحاول في الفترة المقبلة".

وزاد :"خسرنا مباراتين وفي المباراة المقبلة سنحاول من أجل حصد النقاط الثلاث خاصة وأن الأداء ليس هامًا في الوقت الحالي الأهم هو تجميع النقاط".