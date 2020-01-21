رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020.. كورة لايف مباراة تشيلسي ضد أرسنال beIN Sports

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020.. كورة لايف مباراة تشيلسي ضد أرسنال beIN Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020، أبرزها مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة في الدوري المصري، ومباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة طنطا ضد الجونة، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ24"

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شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أستون فيلا ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

تشيلسي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ32"

إشبيلية ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "الدور ربع النهائي"

نابولي ضد لاتسيو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات.