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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020.. كورة لايف مباراة تشيلسي ضد أرسنال beIN Sports

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020.. كورة لايف مباراة ضد أرسنال beIN Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020، أبرزها مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة في ، ومباراة تشيلسي ضد أرسنال في ، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة طنطا ضد الجونة، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ24"

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شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أستون فيلا ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

تشيلسي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ32"

إشبيلية ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "الدور ربع النهائي"

نابولي ضد لاتسيو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

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