رياضة | فوز فاركو والمنصورة والرجاء وهزيمة البلدية والأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز فاركو والمنصورة والرجاء وهزيمة البلدية والأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الثلاثاء، خمسة مباريات، في إفتتاح الجولة الثانية عشر، للمجموعة الثالثة - بحرى - في دوري القسم الثاني.

فاز فريق فاركو على فريق بيلا بهدف وحيد محسن في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وحقق فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد، فوزا هاما على فريق الحمام، بقيادة مجدي طلبه، بهدف أحمد رجب هريسه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفاز فريق دكرنس على فريق الأوليمبي بهدف محمد حموده في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

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وتغلب فريق الرجاء على نظيره فريق أبو قير بهدف، سجله اللاعب،عزت جمال في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

وفاز فريق دمنهور على فريق بلدية المحلة بهدف أحمد العوضي في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.

وتختتم تلك الجولة، عصر الأربعاء، عندما يلعب غزل المحلة، مع مالية كفر الزيات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 21 نقطة

4- الرجاء 19 نقطة

5-المنصورة 19 نقطة

6- دكرنس 18 نقطة

7- بلدية المحلة 16 نقطة

8- الحمام 15 نقطة

9- أبوقير 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط