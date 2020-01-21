رياضة | نجم الزمالك يتعرض لحادث مروع وتحطم سيارته

تعرض نجم نادي الزمالك لحادث مروع صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير، وتحطمت سيارته اثر هذا الحادث، وذلك قبل مباراة فريقه المقبلة ضد فريق مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر مصطفى محمد صورة لسيارته على الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث تظهر السيارة الخاصة به متحطمة آثر حادث سير.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة النادي المصري البورسعيدي مع فريق الزمالك في بطولة الدوري العام، والتي كان من المقرر أن تقام يوم امس الاثنين.

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ويحتل المارد الأبيض المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته.