رياضة | أونش يقود طنطا لفوز ثمين علي الجونة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونش يقود طنطا لفوز ثمين علي الجونة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني في تحقيق الفوز علي الجونة الذي يقوده بيدرو بارني فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الرابعة عشر، من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم محمد ماجد أونش بهدف في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، من هجمة مرتدة لفريق طنطا وسط استحواذ تام من فريق الجونة، وفي الشوط الثاني استمر ضغط الجونة لإحراز هدف التعادل ولكن بدون جدوي لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدف نظيف.

الفوز رفع من رصيد طنطا للدقيقة 13 في المركز الثالث عشر، ويتجمد رصيد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

بدأ طنطا بتشكيل مكون من علي فرج ، محمد مسعود ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، حسام غالي ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، احمد فهمي ، محمد ماجد اونش ، اسلام فؤاد.

Advertisements

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، محمد الشاذلي ، تاديو لوانجا ، محمد العشري ، ماريو بيرناردو ، عبدالرحمن الدح ، احمد الألفي.

أدار المباراة محمد الحنفي حكما، وعاونه محمد صلاح، ومحمود رضا، وسامح حسين.