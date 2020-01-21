رياضة | عاجل.. الزمالك ينهي أزمة طارق حامد بـ15 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك ينهي أزمة طارق حامد بـ15 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع طارق حامد لاعب الوسط لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع اللاعب على كل التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده.

ويحصل اللاعب على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير تجديد التعاقد مع الزمالك.

وجاء قرار الإدارة للحفاظ على حالة الاستقرار والتركيز بين جميع اللاعبين بسبب رغبة البعض في مضاعفة عقودهم وتعديل الجانب المالي ورفض الإدارة لذلك.

لذلك اتفق مسئولو النادي مع اللاعب على التوقيع نهاية الموسم الجاري وبالرقم المالي المتفق عليه حتى لا يطلب بعض اللاعبين المساواة معه، وشددت الإدارة على حامد بتمسكهم التام ببقائه للحاجة إليه من الناحية الفنية وأهميته الكبيرة.