شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب رحيل نجم الاتحاد - تعرف على وجهته المقبلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 يقترب رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد عدة أزمات نشبت في الفريق أبرزها عدم قدرة النادي على تسويق اللاعب.

حيث كشفت الصحيفة التركية Ajansspor، أن إدارة نادي بشكتاش ترغب في إنهاء تلك الأزمة بضم ألكسندر بريجوفيتش. Advertisements وقامت إدارة النادي التركي بإستدعاء فيليب ليسنيوفسكي وكيل اللاعب لبحث سبل ضم اللاعب حتي نهاية الموسم الجاري. وأكدت الإدارة أنها ترغب في ضم اللاعب بدون مقابل، مشيرة إلي أن لاعب الاتحاد الحالي سوف يتقاضي مبلغ مليون ونصف يورو. ويواجه العميد أزمة كبري في تسويق اللاعب الصربي، حيث يرغب الفريق في بيعه لإستقدام أجنبي جديد في الإنتقالات الشتوية الحالية.

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