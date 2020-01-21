الامارات | مدرب الفجيرة بوقرة: اسانتي جاهز للعب امام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة بوقرة: اسانتي جاهز للعب امام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة المباراة التي سيخوضها فريقه امام الظفرة ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الخليج العربي الجمعة القادمة بالمباراة الهامة والتي تاتي بعد راحة تمتع بها اللاعبون معبرا عن تفاؤله بعد الانتدابات الجديدة للفريق.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم: الفريق جاهز للمباراة ويشعر بالراحة بعد المباريات التي خاضها في ديسمبر الماضي في جدول مضغوط، ونعلم ان المباراة ستكون قوية، والتي سنلاعب بها الفريق الذي قدم أداءا ممتازا في الدور الاول، مبينا: ان الفريق اصبح افضل بعد التعاقد مع لاعبين محترفين جدد وهما كل من الغاني اسانتي والبرازيلي جيفرسون وهما لاعبان من النوعية التي كنا نفتقدها، وامتدح بوقره محترفيه الجدد ووصفهم بان يتمتعون بمواصفات فنية جيدة، وتابع: انا متأكد انهما سيقدمان الإضافة للفريق لما يتمتعان به من نوعية وسرعة في الاداء، كاشفا ان اسانتي سيلعب امام الظفرة بالرغم من عدم خوضه المباراة الودية امام الفريق الصيني والتي فاز بها الفجيرة (3-2)، معبرا عن سعادته بان الجميع جاهز للمباراة وانه سيمنح فرصة اللعب للاعبين الأجهز في المباراة، وكشف بوقرة انه لن يكون هنالك اي تغيير اخر في صفوف الاجانب بينما هناك لاعبين مقيمين تحت التجربة