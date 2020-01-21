الامارات | الاتحاد الإنجليزي يمنح مانشستر يونايتد مهلة حتى الخميس بسبب ليفربول

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدمـ اتهاماً لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، لفشل النادي في ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول 0-2 الأحد الماضي.
ويشير الاتهام إلى قيام الحارس ديفيد دي خيا وعدد من لاعبي الفريق بمحاصرة الحكم كريج باوسون والاعتراض عليه، بعدما قام في البداية باحتساب هدف لروبرتو فيرمينو في الدقيقة 25.
وحصل دي خيا على بطاقة صفراء للاعتراض بعدما ادعى انه تمت عرقلته من قبل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قبل تسجيل الهدف، الذي تم الغائه من قبل حكم الفيديو المساعد (فار).
ولدى مانشستر يونايتد مهلة حتى بعد غد الخميس للرد على هذا الاتهام.
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