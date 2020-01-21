شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتعرض لحادث سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، لحادث سيارة، أثناء توجهه إلى مران الزمالك؛ الذي أقيم استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي تقام على ملعب السلام مساء يوم الجمعة المقبل، وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على اللاعب.

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