أبرز ما يتم في الأهلي - طالع التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
إسراء محمد
شهدت الأربعة والعشرون ساعة الأخيرة عدة أحداث رياضية هامة داخل أروقة الأهلي السعودي في ظل عدم ثبات نتائج الفريق.
حيث أعلن الاتحاد الأسيوي عن المنافس الذي سوف يواجه الراقي في ختام الملحق الأسيوي وهو فريق استقلول الطاجيكي.
وسوف يُقام اللقاء على ملعب الجوهرة و في يوم الثامن والعشرون من يناير الجاري.
ونشر اللاعب مهند عسيري نجم الفريق صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ليطمئن بها جماهير الراقي حول إصابته.
وعلى سياق أخر تحصل اللاعب عبدالرحمن غريب على جائزة أفضل لاعب من غرب أسيا في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأسيوية تحت 23 عام و ذلك بتصويت الجمهور.
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