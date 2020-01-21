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استضافة نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة بالرياض وجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عبر موقعه الرسمي أن السعودية ستستضيف نهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة بمدينة الرياض بشهر نوفمبر القادم ومشاركة 12 فريقاً حققوا أعلى نقاط خلال الثلاث عشر جولة للموسم 2020، وكذلك استضافة الجولة الحادية عشر للجولة العالمية لكرة السلة 3×3 في جدة بعد النجاح الذي تحقق في استضافة الجولة العالمية التي اقيمت في شهر أكتوبر 2019 وحققت صدى واسع على المستويين العالمي والمحلي. وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، على الدعم الكبير للاتحاد السعودي لكرة السلة لاستضافة مثل هذة البطولات العالمية التي تتواكب مع رؤية السعودية 2030 في استضافة البطولات العالمية وتأكيد القدرة والمكانة التي تحظى بها المملكة في القدرة على استضافة مثل هذه البطولات. وأشاد المسعد بثقة الاتحاد الدولي باستضافة السعودية لمثل هذه البطولات العالمية بعد النجاح الباهر لأستضافة الجولة العالمية الحادية عشرك التي اقيمت في جدة في شهر اكتوبر 2019م.



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