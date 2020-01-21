شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يحصل على كارنيه أكبر محترف فى العالم 75 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على كارنيه أكبر محترف فى العالم الذى قيده الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر، الذى وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مندوبى الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويناقش وفد اتحاد الكرة الذى يضم الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله وحمادة زاهر، مع مسئولى الشركة الألمانية المسئولة عن تصميم قمصان المنتخبات الوطنية، التصميم الجديد لقميص المنتخب الأول، وكذلك قميص المنتخب الأولمبى الذى يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

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ومن المقرر أن يخطر الوفد الثلاثى مسئولى الشركة بمواصفات قميص منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو وفقا للوائح البطولة، حيث تنص لوائح البطولة على منع وضع شعار أى اتحاد على قمصان المنتخبات المشاركة، وحال مخالفة ذلك توقع عقوبات على اتحاد الكرة.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقي غريب بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر في شهر نوفمبر الماضي وذلك علي هامش مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الاهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر علي أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.