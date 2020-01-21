نادٍ مصري يتعاقد مع لاعب عمره 75 عاماً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد المصري عز الدين بهادر الذي يبلغ من العمر"75 عاماً" لدخول موسوعة "غينيس " للأرقام القياسية بصفته أكبر محترف كرة قدم في العالم.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد انضمامه لنادي 6 أكتوبر المنافس بدوري الدرجة الثالثة المصري.
ومن المقرر أن يتم قيد عز الدين في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات، التي دعي لها مندوبو الموسوعة.
واستقبل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، اللاعب ومسؤولي النادي في مكتبه لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل اليوم الثلاثاء.
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