شكرا لقرائتكم الشباب يوقع مخالصة مع محمد السهلاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب، يوم الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع محمد السهلاوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر": وقعت إدارة الشباب مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي، كما قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر أن السهلاوي "33 عاما" انضم إلى الشباب في أغسطس الماضي بعقد يمتد لمدة موسم، وذلك بعدما وقع نادي النصر مخالصة مالية معه في يونيو 2019، علما أنه لعب مع عدة أندية مختلفة قبل انضمامه إلى النصر في 2009، إذ ارتدى قمصان القادسية والفتح.

وخلال الموسم الحالي شارك السهلاوي في 7 مباريات بالدوري، بالإضافة إلى مباراة في كأس الملك.