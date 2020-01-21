أكبر محترف في العالم.. اتحاد الكرة يقيّد لاعب عمره 75 عاماً!

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قيده أكبر لاعب محترف في العالم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، صوراً للاعب عز الدين بهادر، الذي يبلغ من العمر 75 عاماً، حيث وقع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية الدرجة الثالثة.
ويسعى بهادر من خلال تلك الخطوة إلى دخول موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، مع مشاركته الأولى مع ناديه الجديد في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.
وسيشارك بهادر في مباراتين كاملتين مع فريقه، لكسر الرقم القياسي.
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