شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فولة: التسمم حرمنى من التتويج ببطولة العالم لكمال الأجسام و التحكيم ظلمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف فولة بطل العالم فى كمال الأجسام والحاصل على المركز السابع فى بطولة الاساتذة التى اقيمت فى أسبانيا الشهر الماضى، أنه واجه عدة صعوبات خلال مشاركته فى البطولة، ورغم ذلك نال عدة إشادات دولية.

كشف فولة فى تصريحات خاصة أنه تعرض للتسمم قبل البطولة بأربعة أيام وشارك فى المنافسات وسط إصابته بالتهابات فى المعدة، وهو ما أثر على الأداء فى البطولة، وجعله يفقد عدة نقاط، ليحتل المركز السابع فقط.

وأضاف فولة أنه رغم حصوله على المركز السابع لكنه نال إشادات من رئيس الاتحاد الدولى للعبة، والذى أبلغ نظيره المصرى أن هذا اللاعب هو أفضل لاعبى البطولة، وقد حصلت مصر على المركز الـ 12 من بين 52 دولة شاركت فى المنافسات.

وعن الصعوبات أيضا أشار فولة أن المنتخب واجه اضطهاد من القرارات التحكيمية، إضافة إلى أن المشاركة فى المنافسات جاءت على نفقتهم الشخصية وليس الوزارة أو الاتحاد.

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يذكر أن مصر شاركت فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعبًا من الأبطال المصريين وهم شعبان السيد، أمير معبد، ياسر عتبة، حمدى نوفل، محمد أبو العز، هانى معتمد، عمرو الحديدى، مصطفى الكاشف، أشرف فولة، هشام أبو الدهب، سيد النسر، ووائل يوسف.

كان اتحاد كمال الأجسام أصدر بيانا رسميا ينفى فيه الموافقة على إقامة بطولة مستر أولمبيا فى مصر، نظرا لتحذيرات الوادا من الشركات المنظمة لها، وخاطب الاتحاد الدولى وزارة الشباب والرياضة لرفض إقامتها فى مصر، وفقا لما تنص عليه لوائح وقوانين الوادا .