شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كارنيه أكبر محترف فى الدورى المصرى بعمر الـ75 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على كارنيه أكبر محترف فى العالم الذى قيده الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر، الذى وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مندوبو الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويناقش وفد اتحاد الكرة الذى يضم الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله وحمادة زاهر، مع مسئولى الشركة الألمانية المسئولة عن تصميم قمصان المنتخبات الوطنية، التصميم الجديد لقميص المنتخب الأول، وكذلك قميص المنتخب الأولمبى الذى يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخطر الوفد الثلاثى مسئولى الشركة بمواصفات قميص منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو وفقا للوائح البطولة، حيث تنص لوائح البطولة على منع وضع شعار أى اتحاد على قمصان المنتخبات المشاركة، وحال مخالفة ذلك توقع عقوبات على اتحاد الكرة.

Advertisements

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الاهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام فى الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلى والزمالك.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.