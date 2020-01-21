شكرا لقرائتكم خبر عن من تدريبات الأهلي.. اعرف وصف محمود كهربا لعم حارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود كهربا، لاعب النادي الاهلي، على مشاركة جمهوره صورة مع "عم حارث" مسئول المهمات داخل القلعة الحمراء، عبر الاستوري الشخصي له بانستجرام، من داخل تدريبات الفريق، وكتب على الصورة التي نشرها قائلاً "عم حارث الأسطورة".



كهربا وعم حارث

ويستأنف النادي الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ومنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين أمس واليوم، لالتقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات غدا؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس.

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وعلى سياق آخر، أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صعوبة لحاق رمضان صبحى، لاعب الفريق، بمواجهة النجم الساحلى التونسى القادمة.

يذكر أن الأهلي سيكون على موعد مع مباريات مهمة في فبراير المقبل أمام الهلال السوداني وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

وأفتتح النادي الاهلى اليوم، باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الفريق والنجم الساحلى القادمة، ويبدأ الحجز فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتى"، ولن يتم تسلم التذاكر دون وجود "Fan ID" الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع "تذكرتى"، ووجوده شرط أساسى للحصول على تذاكر المباراة، وذلك فى إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.