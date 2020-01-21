شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم بيلا بهدف ويواصل تصدره لقمة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور على تصدره لقمة المجموعة الثالثة بعد فوزه على بيلا بهدف مقابل للاشئ أحرزه الوافد الجديد وحيد محسن ضمن فاعليات الجولة الثانية عشر للمسابقة ليرتفع رصيد الفائز إلى 26 نقطة فى المركز الاول ، بينما تجمد رصيد أبناء كفر الشيخ عند 5 نقاط فى المركز الاخير للمجموعة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز المنصورة على الحمام بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة فى المركز الثامن ، وفى لقاء قمة المجموعة حقق دمنهور فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ومازال متشبث بأمل المنافسة على الصعود بينما تجمد رصيد البلدية عند 16 نقطة فى المركز السابع .

فى الوقت نفسه استعاد دكرنس سلسلة الإنتصارات تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده بالفوز على الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيد الفائز عند 19 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 12 نقطة فى المركز العاشر ، كما حقق الرجاء المطروحى فى المباراة الأولى لنبيل محمود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ ليرفع الرجاء رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز التاسع .

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تعادل فريقا الداخلية وسيراميكا كليوباترا سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ليستمر أبناء سيراميكا على قمة المجموعة برصيد 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض عند 20 نقطة وحافظ على المركز الثانى للمجموعة

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز الترسانة خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء رافعا رصيده إلى 12 نقطة وما زال فى المركز العاشر للمجموعة، إلا أنه اقترب بقوة من منطقة الوسط فى الوقت الذى تجمد فيه رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة وهبط للمركز السادس، كما فاز النجوم على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وتجمد رصيد أبناء حمزة الجمل عند 19 نقطة.

فى الوقت نفسه عاد بتروجت بقيادة علاء عبد العال بأغلى ثلاث نقاط من المنوفية بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد شبين عند 14 نقطة، بينما تعادل المريخ والقناة إيجابيا بهدف لمثله ليقتربا كثيرا من توديع مسابقة القسم الثانى ، بينما تعادل النصر على ملعبه فى اللحظات الأخيرة أمام كوكاكولا بهدف لمثله ليقتسما الفريقان نقاط المباراة ويرفع النصر رصيده إلى 15 نقطة وكوكاكولا إلى 17 نقطة.