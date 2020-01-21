شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر محترف فى العالم بعمر الـ75 عاما: مركزى مهاجم وعصام الحضرى أد ابنى..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عز الدين بهادر، أكبر لاعب محترف فى العالم، عن مركزه داخل الملعب، وذلك بعدما تم قيده اليوم فى الاتحاد المصرى لكرة القدم م خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما، بعدما وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

وقال بهار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: مركزى مهاجم وعصام الحضرى اد إبنى، وامتلك مهارة ليس مثل شاب فى العشرينات ولكنها موجودة. ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مندوبو الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد قد استقبل فى مكتبه اللاعب ومسئولى النادى لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويناقش وفد اتحاد الكرة الذى يضم الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله وحمادة زاهر، مع مسئولى الشركة الألمانية المسئولة عن تصميم قمصان المنتخبات الوطنية، التصميم الجديد لقميص المنتخب الأول، وكذلك قميص المنتخب الأولمبى الذى يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020

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ومن المقرر أن يخطر الوفد الثلاثى مسئولى الشركة بمواصفات قميص منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو وفقا للوائح البطولة، حيث تنص لوائح البطولة على منع وضع شعار أى اتحاد على قمصان المنتخبات المشاركة، وحال مخالفة ذلك توقع عقوبات على اتحاد الكرة.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب بعد التأهل لأولمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الاهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة.

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلى و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام فى الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلى والزمالك.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.