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ليفربول يرفض اعارة شاكيري ويحدد قيمته

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الثلاثاء 21 يناير 2020

يحوم الغموض حول مستقبل الدولي السويسري شيردان ​شاكيري​، في ظل ابتعاده عن تشكيلة الليفر هذا الموسم مع يورغن كلوب.

وكان الريدز قد تلقى عروضًا لضم اللاعب السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، الا ان الفريق رفضها جميعها.

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وبحسب صحيفة "​ليفربول​ إيكو" الإنكليزية، فان روما و​اشبيلية​ بتنافسان للحصول على اللاعب السويسري خلال فترة الانقتالات الشتوية الجارية.

ومن جهته، يرفض ليفربول اعارة اللاعب، ويريد 12.7 مليون جية إسترليني للتخلي عنه في صفقة بيع نهائي.

وأكدت الصحيفة، أن ليفربول سيرفض أي عروض لاستعارة اللاعب السويسري، بهدف التوصل إلى صفقة انتقال دائم.

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