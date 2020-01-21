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شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف تذكرة بيعت لمباراة ديربي العاصمة الإيطالية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن 53 ألف بطاقة بيعت حتّى الآن لمباراة الديربي بين روما ولاتسيو يوم الأحد المقبل على ملعب الأولمبيكو في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الايطالي.
وأشارت الشبكة إلى أن العدد متوقع أن يصل إلى أكثر من 60 ألف متفرج، ليكون الملعب ممتلئا عن آخره.
وتأتي هذه المباراة في ظروف مهمّة للاتسيو الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن الصدارة مع مباراة مؤجلة، ويسعى روما لكسر سلسلة الإنتصارات الذي حققها غريمه في آخر 11 مباراة في الدوري.
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