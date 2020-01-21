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53 ألف تذكرة بيعت لمباراة ديربي العاصمة الإيطالية

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الثلاثاء 21 يناير 2020

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن 53 ألف بطاقة بيعت حتّى الآن لمباراة الديربي بين روما و​لاتسيو​ يوم الأحد المقبل على ملعب الأولمبيكو في الجولة الـ21 من بطولة ​الدوري الايطالي​.

وأشارت الشبكة إلى أن العدد متوقع أن يصل إلى أكثر من 60 ألف متفرج، ليكون الملعب ممتلئا عن آخره.

وتأتي هذه المباراة في ظروف مهمّة للاتسيو الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن الصدارة مع مباراة مؤجلة، ويسعى روما لكسر سلسلة الإنتصارات الذي حققها غريمه في آخر 11 مباراة في الدوري.

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