الامارات | بيدرو يحبط العيناوية ويطالبهم بمساندة الموجودين وعدم التفكير في التعاقدات

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو يحبط العيناوية ويطالبهم بمساندة الموجودين وعدم التفكير في التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل جماهير "البنفسجي" بعد أن طلب منهم دعم اللاعبين الموجودين حالياً في قائمة الفريق التي ستواجه فريق خروفكان يوم الخميس في مواجهة فريق خورفكان ضمن الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وعدم التفكير مع أخبار الانتقالات الشتوية، بعد أن تم ربط نادي العين بأكثر من لاعب خلال اليومين السابقين.

وقال المدرب في رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول عدم اكتمال صفوف الفريق بعد رحيل اللاعب عبدالرحمن مزيان وعدم التعاقد مع بديل له حتى الآن: "في الوقت الحالي على الجميع أن يدعم اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، من المهم والتركيز على اللاعبين الموجودين في القائمة، انا سعيد باللاعبين الموجودين لدي ومتحمس وبالتأكيد لخوض المباراة المهمة التي سنلعبها أمام فريق خورفكان".

وأضاف البرتغالي بيدرو إيمانويل: "بالتأكيد إذا حدثت تعاقدات اليوم أو غداً فأننا سنتحدث عنها، بالنسبة لي لدي حالياً في القائمة لاعبين أقوياء سنحاول الاختيار من بينهم للدفع بعناصر تستطيع ان تحقق الفوز في المباراة، اللاعبين والإدارة تعرف ذلك، على الجماهير هي الأخرى أن تعرف أننا حينما ننزل لأرضية الملعب يكون هدفنا هو تقديم كل ما لدينا من اجل تحقيق الفوز".

ورفض المدرب التعليق على مباراة المواجهة الصعبة التي تنتظر الفريق في نهاية الشهر الحالي في ملحق دوري أبطال آسيا أمام الفريق المتأهل من الزوراء العراقي وبنديكور الاوزبكي، وقال: "تركيزي منصب في الوقت الحالي على لقاء خورفكان، انها مباراة مهمة بالنسبة للفريق لأنها بعد أقل من يومين ومن بعدها يمكننا التركيز على مباراة الملحق الآسيوي".