شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إتمام قيد لاعب عمره 75 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إتمام قيد أكبر لاعب محترف في العالم عز الدين بهادر، صاحب الـ 75 عامًا، في نادي 6 أكتوبر.

وتحت عنوان «محترف في سن الـ 75 بالدوري المصري»، نشر الاتحاد بيانًا على حسابه الرسمي بـ«فيس بوك» قال فيه: «قام، اليوم، الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عامًا وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث».

وأضاف: «يستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة. وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل».