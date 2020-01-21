شكرا لقرائتكم خبر عن جاك جريليش يكشف موقفه النهائي من الاستمرار في أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جاك جريليش، نجم وقائد نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن موقفه الأخير من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، أخبر «جريليش» مسؤولي الفيلانز باستمراره مع الفريق وتركيزه على مساعدة النادي على البقاء في البريميرليج هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب علق مستقبله حتى الصيف لمساعدة نادي طفولته على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأولى بعد عام واحد فقط من عودته للبريميرليج.
ويتألق «جريليش» بشدة مع أستون فيلا هذا الموسم، مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 5 في الدوري الإنجليزي، إذ جذب أنظار كبار الأندية الإنجليزية، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.
وكان اللاعب قد جدد عقده مع الفيلانز في سبتمبر 2018 ويستمر حتى 2023.
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