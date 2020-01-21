برشلونة يفاوض بديل سواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

دخل نادي ​برشلونة​ الاسباني في مفاوضات مع خورخي ​مينديز​ وكيل اعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل حسم صفقة هجومية خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



ويعمل النادي الكتالوني لضم مهاجم جديد من اجل تعويض غياب الدولي الاوروغوياني لويس سواريز والذي يمتد لـ4 أشهر بسبب جراحة في غضروف الركبة اليمنى المفصلي.

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وأفاد الصحفي الإيطالي، جينالوكا دي مارزيو من شبكة "سكاي سبورتس"، أن هناك تفاوض بين برشلونة والوكيل البرتغالي لضم مهاجم ​فالنسيا​ رودريغو ​مورينو​ قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

وأكد دي مارزيو، أن مينديز وصل الى اسبانيا للتفاوض مع برشلونة والاتفاق مع فالنسيا على رحيل اللاعب.

واضاف الصحفي، أن الصفقة قد تكون تبادلية بين الفريقين لتسهيل إتمامها.