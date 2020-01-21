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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يرفض اعارة شاكيري ويحدد قيمته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
يحوم الغموض حول مستقبل الدولي السويسري شيردان شاكيري، في ظل ابتعاده عن تشكيلة الليفر هذا الموسم مع يورغن كلوب.
وكان الريدز قد تلقى عروضًا لضم اللاعب السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، الا ان الفريق رفضها جميعها.
وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" الإنكليزية، فان روما واشبيلية بتنافسان للحصول على اللاعب السويسري خلال فترة الانقتالات الشتوية الجارية.
ومن جهته، يرفض ليفربول اعارة اللاعب، ويريد 12.7 مليون جية إسترليني للتخلي عنه في صفقة بيع نهائي.
وأكدت الصحيفة، أن ليفربول سيرفض أي عروض لاستعارة اللاعب السويسري، بهدف التوصل إلى صفقة انتقال دائم.
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