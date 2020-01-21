شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق .. الجبلاية تقيد محترف فى سن الـ 75 بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية ، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.