شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك جاهز للفوز على مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقبلة تسير بالشكل الأمثل لتحقيق الفوز، مضيفا أن الفريق يمر بحالة استقرار فني ونفسي، وجميع اللاعبين في حالة تركيز عالية من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة مازيمبي المقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة

وقال أمير للموقع الرسمي : "كل اللاعبين جاهزون من الناحية الفنية، وكارتيرون يقود التدريبات بتركيز كبير ويعرف ماذا يريد من المباراة، والإدارة بدورها تقدم له وللفريق كل الدعم لمعرفة أهمية اللقاء لنقترب من بلوغ ربع النهائي بالمسابقة الإفريقية.

وأكد المشرف العام على الكرة بالنادي على جاهزية كل عناصر الفريق للمباراة، وأن كل اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل منتظم، وكل منهم يسعى لتقديم أقصى ما لديه استعدادا للقاء، مضيفا: "القوة الضاربة جاهزة للمباراة، ونعيش حالة من الاستقرار الفني".

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بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.