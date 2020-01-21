شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. طنطا يتقدم على الجونة بهدف دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق طنطا الشوط الأول متقدما على الجونة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد ماجد اونش فى الدقيقة 22 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

وعقب إحراز أبناء السيد البدوى للهدف الأول ، سيطر لاعبو الجونة على مجريات المباراة تماما وأضاع لاعبوه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وإسلام محارب بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتعديل النتيجة اكثر من مرة .

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ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وانتقل الثنائى الصاعد هانى رشدى وحسين فيصل لاعبى الزمالك إلى طنطا، لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى وحتى نهاية الموسم، فى إطار سياسة إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى فى إعارة الناشئين إلى فرق الدورى الممتاز المختلفة من أجل اكتساب الخبرات والعودة مجدداً إلى النادى الأبيض لإفادة الفريق الأول بالنادى.

ووافقت إدارة الكرة بنادى الزمالك على انتقال الثنائى رشدى وفيصل إلى طنطا رغم تصعيدهما من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول حيث ترى إدارة الكرة بالتنسيق مع كارتيرون إن تواجدهما مع طنطا سيكون أفضل لهما وللزمالك مستقبلا حيث ستكون فرص المشاركة أماهما أكبر مع الفريق الطنطاوى فى المرحلة القادمة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.