شكرا لقرائتكم جدول مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم، عن جدول مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التى ينظمها الاتحاد بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة السعودية، حيث يفتتح المنتخب الوطنى للشباب مشواره فى البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 فبراير المقبل حتى الخامس من مارس فى مدن الرياض والدمام والخبر، بمواجهة نظيره الجزائرى فى المجموعة الثالثة. وتضم بقية مجموعات البطولة التى تشهد مشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات فى المجموعة الواحدة كلا من: المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت Advertisements المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر وتقام مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب للشباب بين يومي 17 فبراير وحتى 24 من نفس الشهر، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 مارس، قبل 3 أيام من موعد المباراة الختامية.

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