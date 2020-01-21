إنجاز من نوع آخر.. محمد صلاح حديث العالم بعد تطوره الجسماني.. والفرعون يكشف تفاصيل برنامجه التدريبي

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على النجم العربي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه اللافت ومساهمته في فوز فريقه على مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وركض صلاح للاحتفال بهدفه في مرمى آخر الشباك التي استعصت عليه بالدوري الإنجليزي، حيث خلع قميصه لتركز وسائل الإعلام على إنجاز جديد للفرعون المصري ولكن من نوع آخر.

وقالت الوسائل الإعلامية إن لقطة ظهور محمد صلاح عاري الصدر بعد إحرازه للهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، كشفت عن التطور الكبير الذي بلغه على المستوى البدني.

ونشر موقع "جيف مي سبورت" صوراً سابقة لصلاح، حينما كان لاعباً في صفوف بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، لتكشف وبوضح تحول بنيته الجسمانية بعد فترة قصيرة قضاها في أوروبا.

وأظهرت الصور الفارق الشاسع بين جسم صلاح النحيل وقتها، وبين الآن.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح التزم نظاماً غذائياً صارماً وواظب على ممارسة تمرينات قوية، ليتحول جسده إلى كتلة من العضلات، تشبه أجساد نجوم اللعبة الأقوى جسمانياً، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي عام 2018، كشف محمد صلاح عن برنامجه التدريبي، حيث قال: "أذهب للتمرين مع الفريق صباحاً، ثم أذهب إلى جلسة النقاهة والاستشفاء لساعتين، أركز فيها على الإصابات والآلام في الجسد".

وأضاف الفرعون المصري: "بعدها أذهب للصالة الرياضية في النادي، وهو أمر اختياري للاعبين، وبعد التمرين في الصالة، أقوم بعمليات الإحماء والاستشفاء مرة أخرى".

واختتم صلاح تصريحاته بالقول إنه ومع نهاية اليوم يقوم بالذهاب إلى حمام السباحة في النادي، أو داخل المنزل مع ابنته مكة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج ينتهي بحلول الساعة 7 أو 8 مساء.