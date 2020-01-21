رضا عبدالعال يواصل قذائفه ضد جمهور الزمالك: «كهربا بصق عليكوا وقالكوا مع السلامة.. وأوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب»

تعرض المدير الفني لنادي بلدية المحلة لهجوم حاد من جماهير الزمالك، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، والمغربي محمد أوناجم نجم الأبيض الحالي.

ونشر عبدالعال فيديو جديد له عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" للرد على جماهير الزمالك.

وقال عبدالعال: "نسيتوا إن كهربا تطاول بالألفاظ على مرتضى منصور رئيس النادي، ثم تراجع وقال إنه مثل والده وانتهت المشكلة".

وأضاف: "انتوا السبب في نجوميته بدعمكم غير المبرر له، بصق عليكم، وتطاول بالأيدي على مدربي الفريق السابقين، محمد صلاح، ومحمد حلمي، وكان من المفترض عرضه للبيع بعد هذه الأفعال، في الآخر ضحك عليكم وقال لكم مع السلامة".

كما وجه نجم الأهلي والزمالك السابق انتقاداته للاعب الفريق الأبيض محمد أوناجم، حيث قال: "أوناجم مقلب الزمالك شربه، وأيمن حفني لاعب الأبيض السابق، حذاءه بـ 100 زي أوناجم، أين حفني؟".

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وأضاف: "الزمالك تعاقد مع خالد بوطيب رغم إنه أكبر سنًا من أيمن حفني، ثم تعاقد الصيف الماضي مع أوناجم، والثنائي يخافان من الفانلة الحمراء، أيمن حفني كان يلعب أمام الأهلي مفرده، أين دعمكم له؟ من الأولى أن تطالبوا بعودة حفني مثل شيكابالا".

وتابع عبدالعال: "أوناجم بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب، ماذا فعل أمام الأهلي في السوبر المحلي؟".

واختتم رضا عبدالعال حديثه قائلاً: "نصيحتي لجماهير الزمالك، متنجموش اللاعب غير لما يجيب 3 - 4 بطولات للنادي عشان تقدروا تقرروا يستاهل النجومية أم لا".