تأهل نادال ومدفيديف عند الرجال وبليشكوفا وهاليب عند السيدات









اسماء السيد - بدأ الإسباني رافايل نادال، المصنف أول ووصيف البطل، سعيه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، بقوة بعد فوزه السهل على البوليفي هوغو ديليين 6-2 و6-3 و6-صفر الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب.

ولم يجد نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009) والذي يواجه احتمال لقاء صعب في ربع النهائي النمسوي دومينيك ثييم الخامس، الفائز الثلاثاء على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و7-5 و6-2، صعوبة تذكر في حسم مباراته مع البوليفي المصنف 73 عالميا، منهيا اللقاء في ساعتين ودقيقتين.

ويلتقي الإسباني البالغ 33 عاما في الدور الثاني الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس الذي تغلب على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و6-4 و7-6 (7-3).

وخلافا لنادال، عانى الروسي دانييل مدفيديف الرابع لحجز بطاقته واحتاج صاحب أربعة ألقاب في 2019، بينها بطولة الماسترز الختامية، الى ساعتين و36 دقيقة لتخطي عقبة الأميركي فرانسيس تيافو بأربع مجموعات 6-3 و4-6 و6-4 و6-2.

وفي أبرز النتائج الأخرى عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإسباني روبرتو باوتسيتا-آغوت التاسع بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز 6-2 و6-2 و7-5، فيما تغلب الكرواتي مارين سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف أستراليا المفتوحة لعام 2018 وويمبلدون لعام 2017، على الفرنسي كورنتان موتيه دون عناء يذكر 6-3 و6-2 و6-4.

وبلغ الدور الثاني أيضا السويسري ستانيسلاس فافرينكا للمرة الخامسة عشرة تواليا (أفضل نتيجة له فوزه باللقب عام 2014)، بتغلبه على البوسني دامير دزومهور بصعوبة 7-5 و6-7 (4-7) و6-4 و6-4، والأسترالي نيك كيريوس بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-2 و7-6 (7-3) و7-6 (7-1).

وفاز الفرنسي غايل مونفيس العاشر على التايواني ين هسون لو 6-1 و6-4 و6-2، فيما انتهى مشوار مواطنه جو ويلفريد تسونغا باكرا بانسحاب وصيف بطل 2008 من مباراته مع الأسترالي أليكسي بوبيرين للاصابة في بداية المجموعة الرابعة، وذلك بعد أن حسم الأولى 7-6 (7-5) قبل أن يخسر الثانية والثالثة دون مقاومة 2-6 و1-6 تواليا.

- تأهل بليشكوفا وهاليب وخروج شارابوفا -

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وعند السيدات، احتاجت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة ثانية ووصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2016، الى ساعة و24 دقيقة لتحجز بطاقتها الى الدور الثاني للموسم السابع تواليا (أفضل نتيجة لها وصولها الى دور الأربعة العام الماضي)، بالفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و7-5.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل الألمانية لاورا سيغيموند التي تغلبت على الأميركية كوكو فانديفيغيه المشاركة ببطاقة دعوة 6-1 و6-4.

وبعد أن عانت لحسم المجموعة الأولى بشوط فاصل 7-6 (7-5)، نجحت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة في فرض أفضليتها وخبرتها، حاسمة المجموعة الثانية من مباراتها والأميركية جنيفر برايدي 6-1، منهية اللقاء في ساعة و36 دقيقة.

وتواصل وصيفة ملبورن لعام 2018 وبطلة رولان غاروس وويمبلدون لعامي 2018 و2019 رحلتها الأسترالية التي بدأتها بالخروج من ربع نهائي دورة أديلايد على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا الأسبوع الماضي، بمواجهة اليابانية ميساكي دوي أو البريطانية هارييت دارت.

كما تأهلت السويسرية بيليندا بنسيتش السادسة بفوزها على السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-3 و7-5، والأميركية ماديسون كيز العاشرة بفوزها على الروسية داريا كاستاكينا 6-3 و6-1، فيما انتهى مشوار الروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول للمشاركة الثالثة تواليا في الغراند سلام بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش التاسعة عشرة دون مقاومة 3-6 و4-6.

وحققت التونسية أنس جابر نتيجة ملفتة باقصائها البريطانية جوهانا كونتا الثانية عشرة، بعد الفوز عليها دون مقاومة تذكر 6-4 و6-2، لتبلغ ابنة الـ25 عاما الدور الثاني للمرة الأولى في ملبورن من أصل أربع مشاركات لها، والرابعة فقط في الغراند سلام (وصلت الى الدور الثالث في رولان غاروس عام 2017 والثاني في فلاشينغ ميدوز خلال العام ذاته، والثاني في ويمبلدون عام 2018 والثالث في فلاشينغ ميدوز العام الماضي).

وتلتقي جابر في الدور الثاني الفرنسية كارولين غارسيا الفائزة على الأميركية ماديسون برنغل 6-7 (5-7) و6-2 و6-2.

وتأهلت أيضا اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-1 و6-4.