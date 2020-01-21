مبابي يحلم يتحقيق ثلاثية دوري الأبطال وكأس أوروبا والألعاب الاولمبية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





كشف مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بان يحلم هذا العام باحراز ثلاثية "دوري ابطال اوروبا، كأس اوروبا والالعاب الاولمبية" مع ناديه ومنتخب بلاده.

وجاء كلام مبابي خلال افتتاح مؤسسته الخيرية التي تضم 98 طفلا تتراوح اعمارهم بين 9 و16 سنة ويأتون من "اوساط اجتماعية مختلفة" ليساعدهم على تحقيق "احلامهم".

وفي سؤال عما هو حلمه لعام 2020 قال بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده "احراز ثلاثية دوري ابطال اوروبا وكأس اوروبا والالعاب الاولمبية. سيكون الامر لا بأس به!".

واضاف "يبدو هذا الامر صعب المنال في الوقت الحالي لكني سأحاول جاهدا تحقيق هذا الحلم. سأشعر بفخر كبير اذا نجحت في المساهمة في احراز اول لقب لباريسي سان جرمان في دوري ابطال اوروبا والاستمرار في مساعدة بلادي على مواصلة الانتصارات".

Advertisements

وعن امكانية الدفاع عن الوان منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو (23 تموز/يوليو الى 8 اب/غسطس) قال مبابي "المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية امر لا اسيطر عليه. بطبيعة الحال اود الذهاب لكن اذا قرر النادي الذي العب له عدم السماح لي بالمشاركة فلن اذهب الى المواجهة".

وسيشارك مبابي ايضا في كأس اوروبا المقررة في اكثر من دولة اوروبية من 12 حزيران/يونيو الى 12 تموز/يوليو اي انه لن يستطيع الخلود الى الراحة بينها وبين الالعاب الاولمبية سوى لايام قليلة جدا، كما ان مشاركته الاولمبية ستجعله يغيب عن الانضمام الى صفوف سان جرمان الذي سيخوض اولى مبارياته في الدوري المحلي في الاول من اب/اغسطس.

واذا اخذنا في عين الاعتبار ضرورة ان يذهب في اجازة اقله لثلاثة اسابيع فانه قد لا يعود الى صفوف فريقه قبل شهر ايلول/سبتمبر 2020.