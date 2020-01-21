شكرا لقرائتكم خبر عن "الأجسام" يصدر بيانا رسميا لرفض مستر أولمبيا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد كمال الأجسام برئاسة عادل فهيم، بيانا رسميا ينفى فيه الموافقة على اقامة بطولة مستر اولمبياد بمصر خلال الفترة المقبلة، حيث لا يستطيع الاتحاد الموافقة على ذلك وفقا للقانون.

وجاء فى البيان أن بطولة مستر اولمبياد المسئول عنها شركتان أحدهما أمريكية، والأخرى كندية، وهما محظور التعامل معهما من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى الوقت الذى يٌعد انتهاك القانون ولوائح "الوادا" يهدد بإيقاف الرياضة المصرية.

وجاء فى البيان أيضا أن الاتحاد الدولى لكمال الأجسام أرسل خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة ورئاسة مجلس الوزراء يؤكد خطورة إقامة البطولة بمصر وتبعات ذلك .

بالإضافة إلى أن الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، بدوره قام بإرسال خطاب مماثل إلى وزارة الشباب والرياضة مدعوم بكافة المستندات المؤيدة، وأفادت الشئون القانونية بالوزارة برفض إقامة البطولة والالتزام بقواعد ولوائح الاتحاد الدولى لكمال الأجسام كونه الجهة الشرعية الوحيدة المسئولة والمخول لها الإشراف على لعبة كمال الأجسام على مستوى العالم".

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وحذر الاتحاد المصرى ابناؤه فى الحرص فى اختيار البطولات الشرعية التى يشاركون فيها، والاستعداد لبطولة أحمد على دياموند كب، والتى بلغ إجمالى جوائزها 3 ملايين بخلاف 12 كارت احتراف للألعاب المختلفة فى أول بطولة تقام بمصر بهذا الكم من الجوائز.

ومن جانبه أكد عادل فهيم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاتحاد الدولى خاطب وزارة الشباب والرياضة مرتان من قبل، وكذلك مخاطبة مجلس الوزراء لرفض اقامة البطولة، فى ظل تعلقها بـ"الوادا" الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

كانت الفترة الاخيرة قد شهدت أنباء عن إقامة بطولة مستر أولمبيا بمصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما نفاه الاتحاد فى بيان رسمى، مع توضيح الأسباب.

يذكر أن عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى للعبة، حصل على جائزة الانجاز مدى الحياة من جانب الاتحاد الدولى، وهى اعلى جائزة يمنحها الاتحاد الدولى لكمال الاجسام، وسلمها له عادل المسعود عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودى للأجسام، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق.