شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعود للانتصارات عبر بوابة الجونة بهدف أونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى وثمين على الجونة بهدف مقابل للا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر .

جاءت أحداث المباراة متباينة سيطر عليها لاعبو طنطا فى البداية حتى نجحوا فى إحراز الهدف الأول عن طريق محمد ماجد اونش و سيطر لاعبو الجونة على مجريات المباراة بعدها تماما ، وأضاع لاعبوه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وإسلام محارب بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتعديل النتيجة أكثر من مرة .

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وفى الشوط الثانى واصل لاعبو الجونة سيطرتهم على مجريات المباراة واضاعوا العديد من الفرص السهلة وتألق على فرج حارس طنطا الذى زاد عن مرماه ببسالة حتى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء ليحصل فريقه على أغلى ثلاث نقاط بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وانتقل الثنائى الصاعد هانى رشدى وحسين فيصل لاعبى الزمالك إلى طنطا، لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى وحتى نهاية الموسم، فى إطار سياسة إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى فى إعارة الناشئين إلى فرق الدورى الممتاز المختلفة من أجل اكتساب الخبرات والعودة مجدداً إلى النادى الأبيض لإفادة الفريق الأول بالنادى.

ووافقت إدارة الكرة بنادى الزمالك على انتقال الثنائى رشدى وفيصل إلى طنطا رغم تصعيدهما من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول حيث ترى إدارة الكرة بالتنسيق مع كارتيرون إن تواجدهما مع طنطا سيكون أفضل لهما وللزمالك مستقبلا حيث ستكون فرص المشاركة أماهما أكبر مع الفريق الطنطاوى فى المرحلة القادمة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.