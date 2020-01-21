شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة مازيمبى يشكر مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد كامبابا ادو رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبى الكونغولى بحسن استقبال الزمالك للبعثة الكونغولية لدى وصولها القاهرة، ووجه رئيس البعثة الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في ظل تسهيل مهمة البعثة من الإقامة والتدريب قبل مباراة الفريقين.

كانت بعثة مازيمبى قد وصلت إلى القاهرة فجر أمس برئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولى، والتى تضم 40 فردا، استعدادا لمواجهة نادى الزمالك وكان فى استقبالها الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي مرانه في الخامسة مساء اليوم على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر.

ويصاحب الفريق الكونغولي نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل تنقلاته وتوفير متطلبات البعثة الكونغولية.

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ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي حيث قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدني لهما، وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.