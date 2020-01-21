شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يبدأ تدريباته اليوم على ملعب السكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبى الكونغولى مرانه فى الخامسة مساء اليوم على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر، ويصاحب الفريق الكونغولى نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادى، لتسهيل تنقلاته وتوفير متطلبات البعثة الكونغولية، ويحل فريق مازيمبى ضيفا على الزمالك فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى حيث قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجانى ساسى ثنائى الفريق لزيادة المستوى البدني لهما، وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

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بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقى ثنائى الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعى للفريق اليوم.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.