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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام النجم.. والطبيب يطمئن على محمود وفتحى، المنتخب يستبعد محمد عواد وبسام من معسكر مارس المقبل.

رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام النجم.. والطبيب يطمئن على محمود وفتحى

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صعوبة لحاق رمضان صبحى، لاعب الفريق، بمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يخطر شركة الملابس بمواصفات قميص طوكيو 2020 خوفا من العقوبات

يناقش وفد اتحاد الكرة الذى يضم الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله وحمادة زاهر، مع مسئولى الشركة الألمانية المسئولة عن تصميم قمصان المنتخبات الوطنية، التصميم الجديد لقميص المنتخب الأول، وكذلك قميص المنتخب الأولمبى الذى يشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

اتحاد الكرة: الإمارات تحدد أسعار تذاكر مباراة السوبر.. ولم تخطرنا بموعد طرحها

كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن مجلس أبو ظبى الرياضى والاتحاد الإماراتى لكرة القدم، سيتوليان تحديد أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد.

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شيكابالا مساعد لـ"كارتيرون" فى تدريبات القوة الذهنية بالزمالك

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفنى اللاعبين عددا من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.

الأهلى يُغرم صالح جمعة 500 ألف جنيه بعد الغياب 10 أيام عن المران

قطع صالح جمعة لاعب النادى الأهلى نزيف الخصومات المفروضة عليه، بعد ظهوره فى مران فريقه أمس عقب الانقطاع لمدة 10 أيام متواصلة على خلفية خلافة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

المنتخب يستبعد محمد عواد وبسام من معسكر مارس المقبل

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على استبعاد الثنائى محمد عواد ومحمد بسام حارسى الزمالك وطلائع الجيش من حسابات المعسكر الجديد الذى يقام فى شهر مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب مواجهتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

الأهلى يحول 500 ألف يورو لرابييد فيينا قيمة القسط الأول فى صفقة بادجى

حول مسئولو النادى الأهلى 500 ألف يورو لنادي رابيد فينا النمساوي تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلي مقابل مليوني يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلي مع اللاعب السنغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعب السنغالي لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، في الجول الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.