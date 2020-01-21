شكرا لقرائتكم خبر عن نمبر وان فى تنس الطاولة.. "هنا جودة" فى تدريبات من حديد بمعسكر السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت هنا جودة، صاحبة الـ 12 عاماً، في لفت الانظار اليها، بعد تتويجها بلقب بطولة الجمهورية في تنس الطاولة لصالح ناديها الاهلي، بعد تغلبها على فرح عبد العزيز التي تبلغ 27 عامًا، وسرعان ما لقبت بـ "نمبر وان" في اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، منذ ساعات قليلة، مقطع فيديو للاعبة صاحبة الـ 12 عاماً، وهي تخوض تدريباتها في معسكر السويد، وتظهر جودة في الفيديو الذي بلغ مدته دقيقة، احترافية شديدة في تسديد الكرات.

وسرعان ما نجحت جودة، في حصد عدد كبير من المشاهدات وصلت لما يقارب الـ 260 ألف مشاهدة في وقت قصير، ومشاركات تخطت الـ 2400، واشادة كبيرة من قبل متابعيها عبر التعليقات التى وصلت لأكثر من ألف تعليق.

بدأت هنا جودة اللعب، وهى فى سن الرابعة من عمرها، وتدرجت في المراحل المختلفة، حتى شاركت في البطولات، وحصدت الاخضر واليابس بها، وبسؤالها فى تصريحات سابقة لليوم السابع عن هوايتها والاكلات المفضلة لها، قالت اللاعبة انها تعتبر دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني، هى مثلها الاعلى فى اللعبة، وأنها تحب ورق العنب، وكذلك الفراخ المشوية.

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جانب من التدريبات

ورغم سنها الصغير حيث لم يتعدى عمرها الثانية عشر عاما، لكنها نجحت في تصدر التصنيف العالمي للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولي، في بداية يناير الجاري، بعد الإنجازات التي حققتها فى الفترة الاخيرة، والتي كان أخرها الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة.



هنا جودة في التدريبات